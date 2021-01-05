Вищий антикорупційний суд 5 січня відхилив клопотання прокурора про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Сам суддя на засідання не з'явився.

Як пройшло засідання

Сторона обвинувачення просила суд дозволити примусовий привід Вовка через неможливість вручити нову повістку, повідомляє "Суспільне".

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Під час засідання продемонстрували відео, на яких слідчі хотіли вручити судді повістки. Через те, що Вовк не з'являвся на попередні судові засідання та відмовлявся від повісток, прокурор хотів здійснити його примусовий привод. Втім, суд відмовив.

До слова, сам Вовк та його адвокат не прийшли на засідання суду. Наступне призначили на 12 січня.

Справа Вовка: що відомо