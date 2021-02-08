ВАКС вдруге дозволив примусово доставити в суд Павла Вовка

Вищий антикорупційний суд 2 раз дозволив Національному антикорупційному бюро України здійснити примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його спробують здійснити 16 лютого.

Голову ОАСК 8 лютого не доставили на засідання Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу. Хоча на це було відповідне судове рішення.

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Другий примусовий привід до суду Вовка: деталі

Павла Вовка не було ні за адресою роботи, ні за місцем проживання. Тому суддю знову дозволили примусово доставити до суду.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка до Антикорупційного суду,

– йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії корупції додали, що наступний привід спробують здійснити 16 лютого, о 14:00.

Що відомо про справу Вовка