ВАКС вдруге дозволив примусово доставити в суд Павла Вовка
Вищий антикорупційний суд 2 раз дозволив Національному антикорупційному бюро України здійснити примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його спробують здійснити 16 лютого.
Джерело:Центр протидії корупції
Голову ОАСК 8 лютого не доставили на засідання Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу. Хоча на це було відповідне судове рішення.
Дізнайтеся більше Не змогли знайти: суддю Вовка не доставили до суду для обрання запобіжного заходу
Другий примусовий привід до суду Вовка: деталі
Павла Вовка не було ні за адресою роботи, ні за місцем проживання. Тому суддю знову дозволили примусово доставити до суду.
Суддя ВАКС Андрій Біцюк вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка до Антикорупційного суду,
– йдеться у повідомленні.
У Центрі протидії корупції додали, що наступний привід спробують здійснити 16 лютого, о 14:00.
Що відомо про справу Вовка
- Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення.
- У липні 2020 року НАБУ здійснило обшук ОАСК та опублікувало відеоролик записів розмов.
- Бюро заявило, що судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнесу та деяких політиків.
- Вовка оголосили в розшук, бо він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них.
- Вперше суддя Біцюк ухвалив рішення про примусовий привід Вовка 3 лютого.
Поділитися новиною