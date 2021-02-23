За 10 тисяч доларів хабаря: ВАКС судитимуте екс-керівника райдержадміністрації

Детективи антикорупційного бюро та прокурори САП закінчили досудове розслідування кримінального провадження, де фігурує колишній голова Чернігівської районної державної адміністрації Сергій Журман. Його звинувачують в отриманні 10 тисяч доларів хабаря.

Після вивчення матеріалів справи стороною обвинуваченого провадження скерують до суду.

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Колишній чиновник, якого призначав на посаду президент Зеленський, через кілька місяців після початку роботи попався на чималому хабарі.

Судитимуть за махінації з землею

За даними слідчих, Журман незаконно отримав 10 тисяч доларів від місцевого підприємства.

За гроші, які він вимагав, чиновник обіцяв директору приватного підприємства надати дозвол на розробку детального плану територій та затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянок.

У листопаді 2020 Журмана затримали на гарячому.

Одразу ж після цього президент Зеленський показово звільнив чиновника з посади.

Через кілька днів Печерський районний суд посадив Журмана під домашній арешт, але згодом в Апеляційній палаті ВАКС чоловіка взагалі відпустили під нічний домашній арешт.

Якщо його провину визнають в суді, ексчиновнику загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.