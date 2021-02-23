За 10 тисяч доларів хабаря: ВАКС судитимуте екс-керівника райдержадміністрації
Детективи антикорупційного бюро та прокурори САП закінчили досудове розслідування кримінального провадження, де фігурує колишній голова Чернігівської районної державної адміністрації Сергій Журман. Його звинувачують в отриманні 10 тисяч доларів хабаря.
Джерело:НАБУ
Після вивчення матеріалів справи стороною обвинуваченого провадження скерують до суду.
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Судитимуть за махінації з землею
- За даними слідчих, Журман незаконно отримав 10 тисяч доларів від місцевого підприємства.
- За гроші, які він вимагав, чиновник обіцяв директору приватного підприємства надати дозвол на розробку детального плану територій та затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянок.
- У листопаді 2020 Журмана затримали на гарячому.
- Одразу ж після цього президент Зеленський показово звільнив чиновника з посади.
Через кілька днів Печерський районний суд посадив Журмана під домашній арешт, але згодом в Апеляційній палаті ВАКС чоловіка взагалі відпустили під нічний домашній арешт.
Якщо його провину визнають в суді, ексчиновнику загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.
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