ВАКС скасував постанову, що зупинила розслідування у справі щодо Януковича

Джерело:ВАКС
Вищий антикорупційний суд скасував постанову детектива про зупинення розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича. Все тому, що документ не відповідає вимогам закону.
Суд вирішив продовжити досудове розслідування у справі Януковича. Відповідне рішення схвалили 9 березня.
Читайте також Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і банди
Під час розгляду скарги на постанову детектива про зупинення досудового розслідування, суддя мав встановити, чи відповідає оскаржувана постанова вимогам закону. Крім того, вона повинна ґрунтуватися на засадах кримінального провадження, з точки зору формальних і змістовних критеріїв.
Заслухавши учасників судового процесу, суддя дійшла висновку, що із змісту постанови неможливо встановити мотиви слідства.
Оскаржувана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення. У ньому мовиться про виконання усіх необхідних та можливих слідчих та інших процесуальних дій, а також дій у межах міжнародного співробітництва.
Детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва,
– заявили у ВАКС.
Там додали, що через це у слідчого судді нема можливості встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування.
"А також яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України", – наголосили у судді.Зверніть увагу! 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір'я.