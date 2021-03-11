Вищий антикорупційний суд скасував постанову детектива про зупинення розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича. Все тому, що документ не відповідає вимогам закону.

Суд вирішив продовжити досудове розслідування у справі Януковича. Відповідне рішення схвалили 9 березня.

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Чому постанову детектива скасували

Під час розгляду скарги на постанову детектива про зупинення досудового розслідування, суддя мав встановити, чи відповідає оскаржувана постанова вимогам закону. Крім того, вона повинна ґрунтуватися на засадах кримінального провадження, з точки зору формальних і змістовних критеріїв.

Заслухавши учасників судового процесу, суддя дійшла висновку, що із змісту постанови неможливо встановити мотиви слідства.

Детектив не надав документів

Оскаржувана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення. У ньому мовиться про виконання усіх необхідних та можливих слідчих та інших процесуальних дій, а також дій у межах міжнародного співробітництва.

Детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва,

– заявили у ВАКС.

Там додали, що через це у слідчого судді нема можливості встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування.

"А також яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України", – наголосили у судді.

Зверніть увагу! 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір'я.