ВАКС продовжив термін зобов'язань нардепу Юрченку
Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань для нардепа Олександра Юрченка. Політика підозрюють у хабарництві.
Зобов'язання Юрченку продовжили до 24 лютого. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
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Про які зобов'язання мовиться
- Юрченко повинен прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
- нардеп не може не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- чоловік зобов'язаний повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- крім того, він повинен утримуватися від спілкування з особою, зазначеною в ухвалі;
- також Юрченка має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з країни.
Справа Юрченка: що відомо
- Ще у вересні НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передав 13 тисяч доларів помічнику Юрченка.
- Журналіст Сергій Лещенко стверджував, що це був аванс за зміни у законодавство про побутові відходи. Повна сума хабаря нібито мала сягати 200 тисяч доларів.
- Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для Юрченка. "Слуга народу" виключила його з фракції.
- Як запобіжний захід для Юрченка обрали тримання під вартою, однак за нього внесли заставу у розмірі 3 мільйони гривень. Тому політик вийшов на волю.
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