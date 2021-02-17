ВАКС поновив розслідування щодо Азарова, яке призупинило НАБУ

ВАКС поновив досудове розслідування стосовно експрем'єра часів Януковича Миколи Азарова. Відповідним рішенням суд скасував постанову НАБУ про призупинення слідства.

Досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці. Про це йдеться у постанові детектива НАБУ від 1 лютого 2021 року

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Водночас суд вирішив, що зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення зі запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні.

Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва,

– зазначають у ВАКС.

Разом з цим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про:

зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування;

посилання на положення цього Кодексу.

На думку суду, детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Микола Азаров.

Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування.

Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування,

– підсумували у суді.

У чому підозрюють Азарова

Про яке саме розслідування йдеться у повідомленні суду не вказано. Раніше повідомлялось, що в Україні проти Миколи Азарова розслідуються кілька кримінальних справ:

про розтрату чужого майна;

зловживання службовим становищем;

незаконне фінансування будівництва мережі спецзв'язку та інші.