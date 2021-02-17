ВАКС поновив розслідування щодо Азарова, яке призупинило НАБУ
ВАКС поновив досудове розслідування стосовно експрем'єра часів Януковича Миколи Азарова. Відповідним рішенням суд скасував постанову НАБУ про призупинення слідства.
Джерело:ВАКС
Досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці. Про це йдеться у постанові детектива НАБУ від 1 лютого 2021 року
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Водночас суд вирішив, що зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення зі запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні.
Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва,
– зазначають у ВАКС.
Разом з цим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про:
- зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;
- мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування;
- посилання на положення цього Кодексу.
На думку суду, детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Микола Азаров.
Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування.
Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування,
– підсумували у суді.
У чому підозрюють Азарова
Про яке саме розслідування йдеться у повідомленні суду не вказано. Раніше повідомлялось, що в Україні проти Миколи Азарова розслідуються кілька кримінальних справ:
- про розтрату чужого майна;
- зловживання службовим становищем;
- незаконне фінансування будівництва мережі спецзв'язку та інші.
Хто такий Микола Азаров?Микола Азаров – український політик російського походження. Він обіймав посаду прем'єр-міністра за часів президента-втікача Віктора Януковича. У 2014 році унаслідок Революції Гідності втік з України.
Микола Азаров перебуває у розшуку СБУ. В Україні проти нього відкрита низка кримінальних справ.
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