ВАКС покарав за хабар суддю на Черкащині: хотів прикрити п'яного водія

Суддю Апеляційного суду Черкаської області засудили до 2 років позбавлення волі. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд України.

Правопорушення виявили правоохоронці зі Служби безпеки України – мовиться про корупцію: у 2018 році суддя взяв хабар.

Читайте також На корупції викрили декана Льотної академії у Кропивницькому: за що він брав хабарі

Антикорупційний суд засудив суддю Апеляційного суду: що відомо

Про який злочин мовиться

Слідство встановило, що суддя вимагав від мешканця Черкаської області 30 000 гривень.

За ці гроші він обіцяв посприяти, щоб чоловіка не притягнули до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Як покарають суддю-зловмисника

Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним – у зловживання впливом.

Покарання за цей злочин – 2 роки позбавлення волі. Утім, вирок ще можуть оскаржити

У розслідування справи допомагали представники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Рада посилила покарання за нетверезе водіння / Інфографіка 24 каналу

До теми Жінку засудили до умовного терміну за донбаський "референдум"

Нагадаємо, 23 лютого в україні винесли черговий гучний вирок: Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7,3 року позбавлення волі з конфіскацією половини майна.