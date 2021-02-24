ВАКС покарав за хабар суддю на Черкащині: хотів прикрити п'яного водія

Джерело:СБУ
Суддю Апеляційного суду Черкаської області засудили до 2 років позбавлення волі. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд України.
Правопорушення виявили правоохоронці зі Служби безпеки України – мовиться про корупцію: у 2018 році суддя взяв хабар.
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У розслідування справи допомагали представники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Рада посилила покарання за нетверезе водіння / Інфографіка 24 каналу
До теми Жінку засудили до умовного терміну за донбаський "референдум"
Нагадаємо, 23 лютого в україні винесли черговий гучний вирок: Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7,3 року позбавлення волі з конфіскацією половини майна.