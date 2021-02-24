ВАКС покарав за хабар суддю на Черкащині: хотів прикрити п'яного водія
Суддю Апеляційного суду Черкаської області засудили до 2 років позбавлення волі. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд України.
Джерело:СБУ
Правопорушення виявили правоохоронці зі Служби безпеки України – мовиться про корупцію: у 2018 році суддя взяв хабар.
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Про який злочин мовиться
- Слідство встановило, що суддя вимагав від мешканця Черкаської області 30 000 гривень.
- За ці гроші він обіцяв посприяти, щоб чоловіка не притягнули до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
Як покарають суддю-зловмисника
- Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним – у зловживання впливом.
- Покарання за цей злочин – 2 роки позбавлення волі. Утім, вирок ще можуть оскаржити
У розслідування справи допомагали представники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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