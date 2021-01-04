ВАКС переглянув розмір застави фігурантці справи Злочевського: що вирішив
Вищий антикорупційний суд не зменшив розмір застави для колишньої керівниці організаційно-розподільного департаменту ДФС. Вона є фігуранткою справи про хабар керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 мільйонів доларів.
Яким є розмір застави
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду 4 січня не задовільнила клопотання адвоката колишньої керівниці організаційно-розподільного департаменту Державної фіскальної служби щодо зменшення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
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Захист просив змінити суму застави з 120 024 200 до 41 329 890 гривень.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. Повний її текст оголосять 6 січня.
У суді нагадали, що правоохоронці підозрюють 3 людей у наданні хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.
Що відомо про справу Злочевського
- 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували надання хабаря керівництву Бюро та екскерівнику САП Назару Холодницькому.
- За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії "Бурісма", ексчиновника Миколи Злочевського, який перебуває у розшуку.
- Керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.
- Там відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Злочевського.
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