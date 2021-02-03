ВАКС дозволив примусовий привід судді Вовка: деталі
Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Павла Вовка. Суддя Андрій Біцюк задовільнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.
Джерело: телеграм Центру протидії корупції
Суддя Андрій Біцюк з другої спроби все ж задовільнив клопотання детективів НАБУ. Це означає, що суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду.
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У Центрі протидії корупції наголосили, що Вовк, підозрюваний у створенні злочинної організації й захопленні влади, від осені 2020 року ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.
Причина – Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка.
Однак заборони примусово доставити Вовка в суд в законодавстві немає. А дозвіл слідчого судді, який 3 лютого отримало НАБУ, дозволить це зробити.
Це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК,
– додали у Центрі протидії корупції.
За версією слідства, голова ОАСК створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також ухвалення замовних рішень.
Що відомо про справу Вовка
- Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення.
- 17 липня 2020 року НАБУ здійснило обшук ОАСК та опублікувало відеоролик записів розмов.
- У НАБУ кажуть, що судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та деяких політиків.
- Вовка оголосили в розшук, адже він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них. Однак 5 січня суд відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК.
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