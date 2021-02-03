Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Павла Вовка. Суддя Андрій Біцюк задовільнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: телеграм Центру протидії корупції

Суддя Андрій Біцюк з другої спроби все ж задовільнив клопотання детективів НАБУ. Це означає, що суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду.

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У Центрі протидії корупції наголосили, що Вовк, підозрюваний у створенні злочинної організації й захопленні влади, від осені 2020 року ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

Причина – Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка.

Однак заборони примусово доставити Вовка в суд в законодавстві немає. А дозвіл слідчого судді, який 3 лютого отримало НАБУ, дозволить це зробити.

Це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК,

– додали у Центрі протидії корупції.

За версією слідства, голова ОАСК створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також ухвалення замовних рішень.

Що відомо про справу Вовка