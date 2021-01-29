ВАКС арештував гроші депутата Дубневича: деталі

Вищий антикорупційний суд арештував гроші народного депутата 9 скликання Ярослава Дубневича. Його підозрюють у заволодіння 93 мільйонами гривень Укрзалізниці.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Мовиться про понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро. Їх у Дубневича вилучили під час обшуків.

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ВАКС арештував гроші Дубневича

"Вищий антикорупційний суд заарештував гроші народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого 5-ю частиною 191-ї статті Кримінального Кодексу України", – мовиться у повідомленні.

На який період вилучили гроші

Зазначається, що за рішенням суду арештували понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро, які вилучені у нардепа під час обшуків. Гроші Дубневича заарештували на період судового слідства та розгляду справи у суді.

Наприкінці жовтня 2019 року Верховна Рада дозволила притягнути Дубневича до кримінальної відповідальності. Він став першим обранцем 9 скликання, якого позбавили недоторканності.

У САП повідомили, що ухвалу суду можна оскаржити в суді апеляційної інстанції упродовж 5 днів з моменту її оголошення.

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