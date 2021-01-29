ВАКС арештував гроші депутата Дубневича: деталі
Вищий антикорупційний суд арештував гроші народного депутата 9 скликання Ярослава Дубневича. Його підозрюють у заволодіння 93 мільйонами гривень Укрзалізниці.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Мовиться про понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро. Їх у Дубневича вилучили під час обшуків.
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ВАКС арештував гроші Дубневича
"Вищий антикорупційний суд заарештував гроші народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого 5-ю частиною 191-ї статті Кримінального Кодексу України", – мовиться у повідомленні.
На який період вилучили гроші
Зазначається, що за рішенням суду арештували понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро, які вилучені у нардепа під час обшуків. Гроші Дубневича заарештували на період судового слідства та розгляду справи у суді.
У САП повідомили, що ухвалу суду можна оскаржити в суді апеляційної інстанції упродовж 5 днів з моменту її оголошення.
Корупційні схеми Дубневича: коротко
- Слідство вважає Ярослава Дубневича організатором корупційної схеми. Він разом зі спільниками вивчив та проаналізував ринок стрілкових переводів і організував постачання деталей за завищеними цінами.
- Дубневич задля своїх схем використав свій статус нардепа та голови транспортного комітету. Він надавав учасникам незаконні вказівки.
- На корупційних схемах гроші заробили фірми, контрольовані депутатом та його спільниками.
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