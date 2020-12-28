Вищий антикорупційний суд 28 грудня не обрав запобіжний захід заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову.

Так, Татаров прибув на засідання ВАКС та виступив перед судом. Про це повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, суддя переніс засідання на 10:00 30 грудня. Все тому, що до суду не прийшли прокурори. Татаров із двома захисниками погодилися на цю дату.

Раніше прокурори просили для Татарова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.

Зайшов через службовий вхід

Багато людей очікували Татарова біля парадного входу, однак він зайшов через службовий вхід.

Як мені відомо, була загроза провокації, тому правоохоронні органи ухвалили таке рішення,

– зазначила представниця відділу комунікації ВАКС Алла Федорченко.

Справа Татарова: що відомо

Татаров, ймовірно, причетний до справи розкрадання квартир Нацгвардії. Збитки від цієї схеми становить 81 мільйон гривень.

Фігурант справи експрезидент "Укрбуду" Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника. Тобто фактично посадовець міг бути посередником при передачі хабаря.

САП оголосила підозру Татарову 18 грудня. Чиновник каже, що підозра від НАБУ пов'язана з тим, що керівник бюро Артем Ситник "зводить особисті рахунки".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Татаров написав заяву про припинення своїх повноважень в Офісі Президента.