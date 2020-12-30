У потязі Рахів – Харків один з пасажирів забув валізу, в якій залишив 19 тисяч доларів готівкою. В Укрзалізниці жартують: це могла бути їхня рекордна виручка за продаж легендарного чаю.

Про курйозний інцидент розповів керівник з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко, підбиваючи підсумки 2020 року у своєму фейсбуці.

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Цю історію він розповів як приклад того, як залізнична компанія дбає про своїх клієнтів. До слова, валізу з грошима знайшов провідник і повернув пасажиру.

Підсумки року від Укрзалізниці:

у новорічно-різдвяний період продали близько 1 мільйона пасажирських квитків,

загалом за рік пасажиропотік становив 65% від 2019 року, тобто на 35% менше,

для порівняння в європейських країнах цей показник значно нижчий, наприклад, у Польщі в другому кварталі -65%, а в Ірландії – -94%,

крім того, протягом 2020 року відремонтували 1 тисячу 400 пасажирських вагонів.

Під час січневого локдауну поїзди Укрзалізниці продовжать курсувати, позаяк вагони й вокзали регулярно дезінфікуються,

– підкреслив Олександр Шевченко, нагадавши про захисні маски.

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