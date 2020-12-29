В Україні дороги страждають від перенавантаження. Саме через надлишкову вагу вантажівок автошляхи руйнуються за 1 – 2 сезони. В Укравтодорі вирішили боротися з цією проблемою.

Для цього на автошляхах тепер встановлюють спеціальні ваги. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Кабмін визначив плату за проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії: яка вартість

Новітня система Weight in Motion дає можливість зважувати автомобілі навіть під час руху. Такі пристрої вмонтували в асфальт, тому вони майже непомітні. Наразі вже запустили 13 комплексів, які в реальному часі зважують великогабаритний транспорт.

Чи штрафуватимуть порушників

За місяць роботи лише 1 такого комплексу датчики зафіксували понад 200 порушень. Фури перевозили вантажі у 2 – 2,5 раза більші ніж дозволені норми. Зараз нова система проходить сертифікацію. Вже через кілька місяців перевізникам почнуть надсилати поштою повідомлення про нові штрафи.

Максимальний штраф збільшать до 51 тисячі гривень. Ми очікуємо, що Верховна Рада прийме цей закон з початку наступного року. Наразі максимальний штраф становить 34 тисячі гривень,

– заявив керівник Держслужби безпеки на транспорті Єгор Прокопчук.

До теми У Раді з'явився законопроєкт про заборону реклами на дорогах: що він передбачає

Таку суму штрафу доведеться сплатити за більшу на 30% навантаженість автомобіля. При цьому норма – 40 тонн. За допомогою такої системи зважити вантажний автомобіль можна на швидкості 10 – 140 кілометрів на годину.

Як фіксують порушення

Спочатку знімають номер авто, ідентифікують його, а потім цю інформацію об'єднують та передають до центру обробки даних.

"Є інспектор, який перевіряє чи коректні дані, чи правильно проїхав транспортний засіб, чи система дійсно все дійсно зафіксувала", – розповіла заступниця директора Департаменту Євгенія Саркієва.

Читайте також ЄБРР виділив Укравтодору на ремонт траси Київ – Одеса і львівську окружну дорогу 450 млн євро

Нова система також дає можливість скоротити час на виписування штрафу порушникові від 0,5 години до 1,5 хвилини. Якщо депутати таки ухвалять подані Укравтодором законопроєкти, то порушникам стане важко уникнути покарання.

Однак українські водії вантажівок уже почали використовувати об'їзні шляхи, аби оминути розсекречені приховані ваги. Через це роботи в працівників Укравтодору не бракуватиме.