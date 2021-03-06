В українському парламенті є свій Остап Бендер – людина з наново переписаною біографією. Ідеться про депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Він ризикує на власній шкірі відчути, як держава має захищати свої інтереси від колаборантів та зрадників.

Багато сторінок із його біографії можуть не просто здивувати, а навіть шокувати українських виборців від усвідомлення того, хто делегований представляти їхні інтереси в парламенті. Що відомо про Рабіновича – читайте далі.

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Рабінович розпалює ворожнечу

Днями Вадим Рабінович дозволив собі те, що є переходом через червону лінію – намагався підігрувати російським сценаріям про розкол України за мовною ознакою та розпалювати міжнаціональну ворожнечу Україні.

Він опублікував карту України без Криму. Саму ілюстрацію Рабінович узяв зі статті в російському пропагандистському виданні "Комсомольська правда" за жовтень 2018 року.



Пропагандистська карта Рабіновіча / Фейсбук Вадима Рабіновича

Вона стверджувала, що українською мовою говорять лише на території Галичини, а решта мешканців користуються суржиком чи російською мовою.

Але, публікуючи карту без Криму, Рабінович прямо наривається на звинувачення по статті Кримінального кодексу про умисні дії, вчиненні з метою змін меж території або державного кордону України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів, вчинене особою, яка є представником влади.

Хто такий Вадим Рабінович

Це зараз Рабінович є депутатом від проросійської партії ОПЗЖ, яка прагне союзу України з Росією. Сам він регулярно літає в Москву на оглядини та створення потрібного інформаційного фону.



Вадим Рабінович / Фото Liga.net

Мало хто пам'ятає, але колись Рабінович мав зовсім інші погляди та плани.

Арешт за крадіжку будматеріалів

Цитую за газетою Україна Молода: "У 1980 році в часи лютого застою Рабіновича заарештовують за крадіжку будматеріалів. Через 9 місяців перебування в СІЗО його випускають на волю".

Звинуватили в крадіжці держмайна

Другий арешт стався в 1982 році. Рабіновича звинуватили в крадіжці державного майна в особливо великих розмірах і засудили до 14 років позбавлення волі у виправному таборі суворого режиму з конфіскацією майна.

У СІЗО він симулює божевілля, але це не допомогло йому уникнути колонії. Там, за його ж словами, він прилаштувався "смотрящим".

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На волі Рабінович створює бізнес

У тюрмі він нібито був завербований КДБ. Відсидівши 9 років, в 1991 році він виходить на волю й разом із подільником із колонії створює декілька бізнес-команд, зокрема фірму, яка експортувала метал.

Бізнес-епоха Рабіновича була хаотична й пов'язана з дуже полярними сфери застосування своїх аферистичних рис.

Майже 20 років тому Рабінович грозився подати до суду на німецький журнал Spiegel, який звинуватив його в причетності до нелегального постачання зброї рухові Талібан. А джерелом для цієї інформації був депутат Державної думи Росії Віктор Ілюхін.

Громадянин Ізраїлю

Також у часи президентства Леоніда Кучми Рабінович фігурував у пресі не як український політик, а як громадянин Ізраїлю, а в 1999 році Служба безпеки України заборонила йому в'їзд в Україну на 5 років.

Щоправда, згодом це обмеження зняли. Партнерство Рабінович мав із родиною Деркачів – старшим, Леонідом, який був головою СБУ, і молодшим, Андрієм, якого Америка прямо назвала агентом російського впливу.

Довідка. Рабінович як громадянин Ізраїлю робив щедрі пожертви Єрусалиму – подарував золоту мінору з 45 кілограмами чистого золота, за що на його честь назвали площу.



Щоправда, репутація Рабіновича була відома і в Ізраїлі, і миттєво почалася кампанія за перейменування площі.

Знявши заборону на потрапляння в Україну, Рабінович створює газету "Столичні новини", і це було єдине видання, якому дав інтерв'ю міжнародний кримінальний авторитет Семен Могилевич.

Вирішив грати в політику

На виборах до парламенту у 2002 році Рабінович вирішує зіграти в політику. І це сьогодні Рабінович є адептом скрєп "русского мира", а у 2002 році він активно пропагував цінності ЛГБТ та легалізації легких наркотиків.

Лише вдумайтеся в пригоди цього політичного Остапа Бендера! Рабінович був ідеологом і спонсором блоку "Райдуга", до першої п'ятірки, якої він включив свого вірного багаторічного "Санчо Панса" – редактора тих самих "Столичний новостей" Володимира Кацмана.

Хто такий Володимир Кацман? В останні роки Кацман був постійним коментаторам у студіях телеканалів Медведчука, що відверто глузували з ЛГБТ-спільноти.



Кацман є заступником по роботі зі ЗМІ партії ОПЗЖ, відомою своєю нетерпимістю до геїв та лесбійок.



А у 2002 році, Рабінович вставив поряд із Кацманом до першої п'ятірки блоку "Райдуга" відкритого гея.

Створення партії "За життя"

Постійні намагання Рабіновича залізти в політику нарешті увінчалися успіхом, коли він створив партію "За життя" разом із Євгеном Мураєвим.

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Але, як розповів сам Мураєв, у підсумку Рабінович його кинув. Він разом із Медведчуком організували потрібні їм рішення Мін'юсту, які поміняли спосіб ухвалення рішень у цій політичній силі. Та фактично віджали її в Мураєва. І робилося це в часи Петра Порошенка.

Крім цього, Медведчук організував іще накладення на нього російських санкцій.

Прагнення Рабіновича

Це зараз Рабінович верещить із трибуни про "зелений фашизм", співає "Вставай, страна огромная" та клеймить олігархів. А в якийсь момент свого життя Рабінович дуже хотів носити титул олігарха й навіть допоміг з'явитися на світ книзі з такою ж назвою, яка описувала його життя.



Книга про Рабіновича / Фото Jewishbook

Він також намагався стати медіамагнатом і купив легендарну газету "Новое русское слово", яка 100 років видавалася для емігрантів у Америці. Але саме Рабінович і закрив це видання, як розповів останній редактор газети Анатолій Ясеник, бо просто зажав дати гроші, хоча перед цим малював золоті гори.

Рабінович – карикатурний образ у політиці

У цьому вся суть Рабіновича. Якщо Медведчук є демонічним образом у політиці, то Рабінович – карикатурним – людина без принципів та ідеології, який спочатку є громадянином Ізраїля та називає площі на своє ім'я в Єрусалимі.

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Потім стає депутатом в Україні, який виступає за ЛГБТ та марихуану, а ще пізніше потім "топить за русский мир та скрєпи", який постить картинки України без Криму, а потім видаляє їх із фейсбуку.