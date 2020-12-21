Державну фіскальну службу 21 грудня очолив Вадим Мельник. Його знають як чиновника часів президента-втікача Віктора Януковича. Щоправда, органах податкової служби він почав працювати ще на початку нульових.

Кар'єра за президенства Януковича

З 2011 по 2013 рік Мельник очолював Управління розслідування особливо важливих справ у межах Державної податкової служби. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Мельник став головою Державної фіскальної служби

А після цього він отримав посаду у Міністерстві доходів і зборів. Його призначили начальником слідчого управління кримінальних розслідувань. Стосувалася його робота передусім фінансових злочинів.

Далі нинішнього очільника ДФС перевели на посаду заступника начальника слідчого управління фінрозслідувань. Водночас він очолював відділ планування та моніторингу цього слідчого

У 2014 році Мельник став заступником начальника Головного управління щодо фінансових розслідувань у Державній фіскальній службі. У цей же час керував управлінням кримінальних розслідувань у межах Головного слідчого управління фінансових розслідувань. За деякий час став першим заступником, а потім очолив Головне слідче управління фінрозслідувань.

У податковій – майже все життя

Здобувши вищу освіту за спеціальністю "Радіотехнічні засоби", Мельник спершу працював у Збройних силах. Щоправда, за деякий час отримав ще один диплом – цього разу вже за спеціальністю "Правознавство". Після цього він звільнився з лав ЗСУ за власним бажанням і перейшов на роботу у Васильківське відділення Державної податкової інспекції. Тут він упродовж року – з 2000 по 2001 виконував обов'язки старшого слідчого.

Згодом його призначили оперуповноваженим відділу боротьби з корупцією та безпеки в органах ДПА в Сумській області, а далі – старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах відділу оперативно-профілактичних заходів і безпеки. У 2004 році Мельника підвищили до заступника начальника відділу боротьби з корупцією в органах ДПА в Сумській області. А у 2005-му він обійняв посаду начальника слідчого відділу податкової міліції. За рік став заступником начальника управління податкової міліції на Сумщині.

У 2008 році перебрався до Києва. Спершу його перевели на роботу до слідчого відділу податкової міліції в Святошинському районі, а потім – у Голосіївському районі.

Зверніть увагу Головного борця з економічними порушеннями ДФС спіймали на хабарі у 200 тисяч доларів: фото

Інші факти з біографії Вадима Мельника