В Ужгороді винний у смертельній ДТП сказав останнє слово і втік зі зали суду

Джерело:Закарпаття онлайн
На Закарпатті оголосили вирок активісту Павлу Павлову, який у 2017 році спричинив смертельну ДТП. Чоловік сказав останнє слово, а тоді втік зі залу суду.
Вирок Павлову виніс Ужгородський міськрайонний суд. Суддя ув'язнив чоловіка на 6 років, а також на 3 роки позбавив його права керувати транспортом.
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Активіста мали затримати в залі суду. Павлов сказав останнє слово, в якому заперечив свою провину. А тоді покинув засідання, не чекаючи вироку.
Наразі невідомо, де перебуває активіст.