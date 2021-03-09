В Ужгороді винний у смертельній ДТП сказав останнє слово і втік зі зали суду

9 березня 2021 , 21:52
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Джерело:

Закарпаття онлайн

На Закарпатті оголосили вирок активісту Павлу Павлову, який у 2017 році спричинив смертельну ДТП. Чоловік сказав останнє слово, а тоді втік зі залу суду.

Вирок Павлову виніс Ужгородський міськрайонний суд. Суддя ув'язнив чоловіка на 6 років, а також на 3 роки позбавив його права керувати транспортом.

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В Ужгороді винний у ДТП втік зі суду

Активіста мали затримати в залі суду. Павлов сказав останнє слово, в якому заперечив свою провину. А тоді покинув засідання, не чекаючи вироку.

Наразі невідомо, де перебуває активіст.

У чому звинувачують Павла Павлова