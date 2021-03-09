В Ужгороді винний у смертельній ДТП сказав останнє слово і втік зі зали суду
На Закарпатті оголосили вирок активісту Павлу Павлову, який у 2017 році спричинив смертельну ДТП. Чоловік сказав останнє слово, а тоді втік зі залу суду.
Джерело:Закарпаття онлайн
Вирок Павлову виніс Ужгородський міськрайонний суд. Суддя ув'язнив чоловіка на 6 років, а також на 3 роки позбавив його права керувати транспортом.
Читайте також Тричі переїхав 4-річну дівчинку: суд звільнив 19-річного водія від покарання – відео
В Ужгороді винний у ДТП втік зі суду
Активіста мали затримати в залі суду. Павлов сказав останнє слово, в якому заперечив свою провину. А тоді покинув засідання, не чекаючи вироку.
Наразі невідомо, де перебуває активіст.
У чому звинувачують Павла Павлова
- На початку грудня 2017 року на об'їзній дорозі Ужгорода сталася ДТП.
- Автомобіль Skoda збив 59-річного чоловіка, водій втік з місця інциденту. Через отримані травми пішохід помер.
- Таким же автомобілем користувався активіст. Вночі після аварії Skoda Octavia Павлова згоріла у дворі його батька.
- Про підозру в скоєнні смертельної ДТП Павлову повідомили 11 лютого 2019 року.
- 13 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовившись відпустити його на поруки.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter