В Ужгороді оголосили дату посилення карантину

Раніше 5 березня під головування очільника Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова відбувалось засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС. Рішення було – посилити карантин в найбільш проблемних населених пунктах. Тепер слово – за місцевими комісіями.

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Що заборонили в Ужгороді: