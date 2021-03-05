В Ужгороді оголосили дату посилення карантину

В Ужгороді посилять карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС. Нові правила діятимуть вже з опівночі 7 березня.
Раніше 5 березня під головування очільника Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова відбувалось засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС. Рішення було – посилити карантин в найбільш проблемних населених пунктах. Тепер слово – за місцевими комісіями.
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Що заборонили в Ужгороді:
- роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення на виніс);
- приймання відвідувачів у ТРЦ, інших розважальних закладах;
- діяльність непродовольчих магазинів та ринків;
- приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
Що дозволено:
- приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин;
- торговельну діяльність із адресною доставкою замовлень;
- надання фінансових послуг, фінансових установ, операторів поштового зв'язку,
- медичну та ветеринарну практики,
- діяльність АЗС (без зон харчування),
- діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті?
Станом на 5 березня в області виявили 42 839 випадків COVID-19, з них 968 – летальні. Одужали більше ніж 30 тисяч хворих. За останню добу кількість нових хворих була рекордна – 748.
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РНБО