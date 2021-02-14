У приватному секторі Ужгорода іноземець відкрив стрілянину з пістолета. Його вже затримали правоохоронці.

Інцидент трапився 14 лютого на вулиці Рилєєвій. Відомо, що чоловік стріляв із пістолета.

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Затриманим виявився громадянин Ізраїлю Осама Маталка. Поліцію викликала власниця будинку, у якому той орендує квартиру.



Пістолет, який знайшли правоохоронці / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи



Іноземець влаштував стрілянину в Ужгороді / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи



Чоловіка затримала патрульна поліція / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Зауважимо, що на місце події вже прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовуватимуть причини стрілянини.

Зверніть увагу! На сайті Єдиного центру обробки судових рішень є інформація про те, що раніше чоловіка, якого звати Осама Маталка, затримували за керування транспортом у стані сп'яніння.

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