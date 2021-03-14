Уже не гі*но: Порошенко закликав українців вакцинуватися

Петро Порошенко закликав українців прищеплюватися від COVID-19. Втім, не так давно п'ятий президент публічно у парламенті назвав вакцину Covishield гі*ном.

У нещодавньому інтерв'ю Марина Порошенко зазначила, що прищеплюватися обов'язково потрібно. На своїй сторінці у фейсбуці Петро Порошенко опублікував відео цього інтерв'ю і написав, що повністю погоджується із дружиною.

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Порошенко про вакцинацію

П'ятий президент України нагадав: його дружина за фахом – лікар. Відтак добре розуміє, що спричинило нову хвилю коронавірусу. Також вона знає, що потрібно робити, аби розірвати ланцюг передачі вірусу.

Прищеплюватись обов’язково треба, – наголосила Марина. І я з нею повністю згодний, бо це – захист населення,

– зазначив Петро Порошенко.

Втім, він зазначив: тієї кількості вакцини, яка є зараз – не вистачає. "При тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми, на жаль, ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії," – написав Порошенко.

Як Порошенко характеризував вакцину раніше

1 березня, за декілька днів після того, як перша партія вакцини з Індії Covishield прибула в Україну, Порошенко під час погоджувальної ради у парламенті назвав її "гі*ном". Ці слова начебто сказав лікар, з яким він спілкувався.

Він зазначив: невідомо як і через які корупційні схеми її привезли.

Порошенко про вакцину Covishield: дивіться відео

Президента Володимира Зеленського такі слова обурили. Він зауважив, що так можна назвати суть вчинків Порошенка на посаді президента. Однак відреагували на такі різкі характеристики не лише в Україні.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму твітері, що завезена українським МОЗом вакцина з Індії робиться за формулою і під контролем міжнародної фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Вона додала, що припущення деяких політиків, що замість цієї вакцини в Україну привезли щось інше – абсолютно неприйнятне.