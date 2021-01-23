На узбіччі буковинського села з'явився 6-метровий дерев'яний Пегас. Так жителі Карапчева вирішили увічнити 200-літній дуб, який вже всихав.

Майже тиждень місцевий майстер порався біля дерева. Наразі це місце стало привабливою локацією для світлин та гордістю села. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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Як з'явився монумент

Бензопила, помічник та ентузіазм скульптора – ось і весь рецепт появи монументу. Про це розповів майстер Микола Романюк.

Коли працюєш, то немає нічого складного. Коли є чітка задача – все робиться. Дерево мало вади, гниль, тріщини,

– зазначив Романюк.

Якраз через ці технічні нюанси скульптуру довелося творити з двох різних частин:

один блок – підніжжя з гербом села;

другий – власне міфічний кінь Пегас.



Пегас у селі Карапчів / Скриншот з відео

Фінансували мешканці села

Монумент підняли і укріпили. Коли потеплішає – полакують, аби кінь простояв довше. Фінансували зведення з десяток мешканців села. Зібрали понад 30 тисяч гривень.

На папері одне, а у реальності вийшло набагато краще, ніж ми планували,

– поділився автор ідеї Петро Іонець.

Робота здивувала селян

Пегас був складними хоча б тому, що матеріал не можна замінити, це робота одного дублю. Після 5-денного випилювання результат здивував усіх селян.



У селі увічнили старий дуб / Скриншот з відео

"Бачимо, людям сподобалось, фотографують. Коли майстер працював – всі підходили, цікавились. Це вперше таке поблизу", – зазначив ініціатор проєкту, депутат сільської ради Іван Товарницький.

Рідкісні замовлення

За словами майстра Романюка, такі замовлення рідкісні. Для таких робіт потрібні або аварійні, або загиблі дерева. Водночас вони повинні бути в хорошому стані.



Герб села / Скришот з відео

У Карапчеві є ще старі дуби. Ймовірно, за цим прикладом так само колись зможуть увічнити і їх.