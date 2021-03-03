В Україні можуть повернути ув'язнення за брехню у деклараціях. Профільний комітет Верховної Ради 3 березня вже підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського.

Так, комітету з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити законопроєкт №4651 в першому читанні. На засіданні комітету таке рішення підтримали 15 нардепів, 2 – утримались.

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Що передбачає законопроєкт

Ініціатива передбачає покарання за умисне неподання декларації – штраф або ув'язнення до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років.

Відповідний законопроєкт Зеленський 27 січня вніс до Ради. Його позначили як невідкладний.

Що відомо про скасування ув'язнення за брехню в деклараціях

У жовтні 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Таке рішення заблокувало роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

У грудня Зеленський підписав закон про розблокування роботи НАЗК.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу