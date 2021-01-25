У Раді пропонують штрафувати за кондиціонери, які капають на голови людям

У Верховній Раді запропонували новий законопроєкт. Парламентарі хочуть карати штрафами за кондиціонери, які встановили на вулицях, а вони капають на голови перехожих.
Джерело: Верховна Рада
Автор законопроєкту – нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко. За це він пропонує виписувати до 3 400 гривень штрафу.
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Насамперед у законі пропонують чітко визначити, де треба встановлювати кондиціонери, а точніше – де мають бути пристосовані місця для виведення конденсату. Зокрема, він повинен витікати у:
При чому, всі вони мають бути розміщені так, щоб збирати конденсат і не допускати його витоку або поширення іншим способом. Інакше він створює "ритмічний шум". До того ж в конденсаті можуть міститися забруднюючі речовини.
Конденсат замість того, щоб належно облаштувати і акуратного відвести та зібрати, потрапляє в навколишнє середовище: на голови перехожих; на дах або фасади поруч розташованих будинків; на даху балконів, створюючи при цьому ритмічний шум від капання; його розносить вітер,
– зазначено в пояснювальній записці.
Якщо закон таки ухвалять, його можуть ввести в дію вже з 1 червня 2021 року, аби надати достатнього часу власникам кондиціонерів для підготовки та облаштування спеціально пристосованих місць для виведення конденсату.Цікаво! Американські вчені з'ясували, що в січні 2020 року у Китаї 9 осіб захворіли на коронавірус через кондиціонер. Вони наголошують: віруси, як і будь-які інфекції, пил, грибок можуть накопичуватися в кондиціонерах.