У Верховній Раді запропонували новий законопроєкт. Парламентарі хочуть карати штрафами за кондиціонери, які встановили на вулицях, а вони капають на голови перехожих.

Джерело: Верховна Рада

Автор законопроєкту – нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко. За це він пропонує виписувати до 3 400 гривень штрафу.

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Що пропонує закон

Насамперед у законі пропонують чітко визначити, де треба встановлювати кондиціонери, а точніше – де мають бути пристосовані місця для виведення конденсату. Зокрема, він повинен витікати у:

зливову каналізацію;

побутову каналізацію;

резервуари.

При чому, всі вони мають бути розміщені так, щоб збирати конденсат і не допускати його витоку або поширення іншим способом. Інакше він створює "ритмічний шум". До того ж в конденсаті можуть міститися забруднюючі речовини.

Конденсат замість того, щоб належно облаштувати і акуратного відвести та зібрати, потрапляє в навколишнє середовище: на голови перехожих; на дах або фасади поруч розташованих будинків; на даху балконів, створюючи при цьому ритмічний шум від капання; його розносить вітер,

– зазначено в пояснювальній записці.

Які штрафи

Проєкт закону пропонує ввести за це порушення штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1,7 тисячі гривень.

– 1,7 тисячі гривень. За повторне порушення протягом року загрожує вдвічі більший штраф – в розмірі 3,4 тисячі гривень.

Якщо закон таки ухвалять, його можуть ввести в дію вже з 1 червня 2021 року, аби надати достатнього часу власникам кондиціонерів для підготовки та облаштування спеціально пристосованих місць для виведення конденсату.

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