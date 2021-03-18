Викидати вакцину – це світова практика, але ми не можемо цього дозволити, – Соляр

В той час, коли люди стають в чергу на вакцину, препарат утилізують чи просто викидають. Звісно – це світова практика, але цей варіант для України не підходить.

Утилізація вакцин

Так у смітник на Буковині пішло відразу 6 доз вакцини. Оскільки згоду щепитися дали лише 54 людини. Про це розповіла Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає".

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Після розкриття флакон не можна зберігати понад 6 годин, як повідомляють інфекціоністи.

Ведуча наводить такі приклади, коли вакцини просто викинули у смітник:

► Так, наприклад, 14 березня в Івано-Франківській області за добу провели 18 щеплень, (це червона зона), тобто щонайменше 2 дози вакцини пішли в смітник тільки за один день.

► 13 березня там же на Івано-Франківщині вакцинувалися 374 особи, тобто 6 доз викинули в смітник.

Тож тепер ви маєте чим зайнятися, відкриваєте щодня сайт МОЗ і рахуєте, скільки вакцин утилізували,

– наголосила Соляр

Викидати вакцину – світова практика

Та, як зазначила журналістка, викидати вакцину – це світова практика. Зокрема, її викидали в Нью-Йорку, Техасі та Північній Кароліні.

. На початку січня 2021 року у штаті Нью-Йорк довелося викинути сотні доз вакцини через труднощі пошуку пацієнтів, які відповідали б певному етапу вакцинації. Медиків могли б покарати за те, що вони вакцинували не ту людину.

"Щоправда, Нью-Йорк, Техас та Північна Кароліна можуть це собі дозволити, а ми ні! Бо й так маємо лише 500 тисяч доз у наявності, термін реалізації яких спливає в червні 2021 року. А коли прийде наступна партія ще й досі точно не відомо", – пояснила ведуча.

Вона також додала, що зараз навіть не мовиться про Pfizer та Moderna. Китайський Sinovac, поставити до України обіцяли до 15 березня. Утім його немає, як і орієнтованих дат, а ми за нього вже заплатили – понад 1 мільярд гривень, нагадала вона.

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Щобільше, журналістка підкреслила, що головний санлікар Віктор Ляшко не знайшов нічого краще, як заявити, що повільні темпи вакцинації начебто також були спланованими, аби Міністерство охорони здоров'я могло уникнути "програмних помилок, які призвели б до зриву кампанії імунопрофілактики".



Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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