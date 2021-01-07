При Фермопілах спартанців дійсно було 300, утім, вони були не самі. За майже 3 тисячі років антична Спарта обросла безліччю міфів. Втім, що не зовсім характерно для таких випадків, чимало з них правдиві – чи принаймні мають під собою серйозний ґрунт.

Поняття "спартанські умови" виникло не на порожньому місці, утім хворих дітей ніхто зі скелі не скидав, здебільшого. Сучасники дійсно називали спартанців найкращими воїнами світу. Про них – у програмі "Боги війни" на 24 каналі.

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Хто такі спартанці

А тих, кого називають найкращими воїнами нині, часто усе ще порівнюють з тими таки спартанцями. Й це за понад 2 тисячі років після того, як Спарта остаточно зникла з карт.



Спартанці / Фото Getty Images

Де заснували Спарту

На території стародавньої Греції – було безліч невеликих міст-держав. Десь у 12 столітті до нашої ери, агресивні племена дорійців з півночі Еллади, яких вели за собою нібито нащадки Геракла, захопили півострів Пелопоннес.

Частина з них осіла в найпівденнішому куточку материкової Еллади, регіоні який охрестили Лаконією або Лаконікою, де й засновали Спарту. Слово лаконічний, до речі, це якраз звідти.



Де заснували спарту / Скриншот з відео

Спартанці, як ви розумієте, говорили мало – більше розмахували гострими предметами. Хоча й не завжди. Спочатку вони осіли й наче навіть пробували майструвати який не який посуд, аж поки не захотіли їсти. Лаконія виявилася не надто родючою місциною і спартанці взялися за те, що як виявилося вдається їм найкраще.

Перші завоювання

Вони завоювали сусідню область Мессенію, а її мешканців – таких же дорійців, перетворили в ілотів – щось середнє між рабами та кріпаками. Саме ця подія у підсумку визначить розвиток Спарти й перетворить стиль життя її мешканців у філософію, що жива й донині.

Річ у тому, що завойованих ілотів було набагато більше ніж самих спартанців і останні жили в постійному очікуванні бунту. Відтак свою державу вони змушені були перетворити у, по суті, військовий табір, оточений зі всіх боків ворогами.

Дуже красномовно суть стосунків ілотів та гомеїв – так називали повноправних громадян – демонструє один спартанський звичай. Раз у рік гомеї оголошували ілотам війну своїм же беззбройним рабам.

Це мало 2 мети

► По-перше, зменшити ймовірність повстань. Найагресивніших ілотів просто отак методично вирізали.

► А інша – навчити ще не обстріляних у боях спартанців – убивати. Нині це звісно звучить жахливо. Для більшості греків це звучало жахливо і тоді. Та слід розуміти, що ми говоримо про абсолютно унікальне явище для світової історії. Робочу, багатовікову версію військової держави, де абсолютно уся структура підпорядковувалася одній меті – війні.

У 7 років, тобто приблизно в тому ж віці коли сучасні діти йдуть до школи, спартанські йшли до казарми. Там їх очікувано вчили військовій справі, різним спортивним дисциплінам і, наприклад, читанню та музиці.

У чому ходили спартанці

Ходили маленькі воїни винятково босими та в одному й тому самому одязі щодня взимку та влітку. Південь Греції звісно не те місце де часто побачиш сніг, та розгулювати босим і напівголим при +8 теж сумнівне задоволення.

Як спали та що їли спартанці

Щоб зігрітися уночі, діти часто спали на кропиві, яка обпікала шкіру. Меню юних спартанців теж не позаздриш – основа раціону юшка зі свинини, зварена у свинячій крові з оцтом.



Спартанська юшка / Фото "Вікіпедія"

Серед самих спартанців панував культ простоти й мінімум одягу та максимально невигадлива їжа.

Чи справді вбивали немовлят

Утім, таки не всі історії про цю унікальну державу правдиві, не бракує міфів. І мабуть, головний з них – про винищення немовлят, які народилися із якими-небудь відхиленнями.

Окрім культу простоти, у Спарті дійсно панував ще й культ сили й фізичної досконалості. Та й сама історія про скидання новонароджених з гори виникла не на порожньому місці. Її продюсер – філософ Плутарх, який на початку нашої ери розповсюдив цю не зовсім правдиву інформацію. Сучасні історики зі своїм древнім колегою не погоджуються.



Плутарх / Фото Tumbrl

Практика вбивства немовлят дійсно була поширеною, утім у всій Греції, а не лише в Спарті. Проте у таких випадках йшлося про дуже хворих дітей, яких у такий спосіб намагалися позбавити страждань. Археологи уже не раз дослідили місця де потенційно могли влаштовувати такі масові вбивства немовлят і доказів їм не знайшли. Погано фізично розвиненим дітям та й згодом вже дорослим, дійсно жилося у Спарті не просто і сподіватися бодай на повагу земляків було марне. Та їх усе ж не вбивали.

Отож хлопці, що виросли в описаних умовах, ділячи тарілку сумнівної їжі й сплячи на кропиві, згодом ставали в один стрій уже зі списами та щитами в руках.

Наскільки реалістичний фільм про Спарту

Нашумілий фільм 2007 року, що зібрав у прокаті майже пів мільярда доларів, на історичну вірогідність, як ви розумієте не претендує.

Утім він досить правдиво показав вигляд гоплітів – основного роду давньогрецьких військ. Забули чомусь хіба про панцир. Насправді, не складно зрозуміти чому в Голлівуді забули про штуку, яка могла закрити кубики пресу акторів. Та ця штука все ж була. Як і так званий лляний панцир, що одягався під металеву кірасу.



Фільм vs Реальність / Скриншнот

Решта ж у фільмі виглядає зовсім близько до реалій. Шолом – на місці, спис довжиною під 3 метри 0 основна зброя, короткий меч – для ближнього бою. І звісно велетенський щит гоплон. Усе це діло важило 20 – 30 кілограмів, тож за спартанцями його часто носили ілоти, а самі гопліти одягали лише перед боєм.



Спатанський шолом / Фото Getty Images

Воювали спартіати фалангою – по суті це тісно зімкнутий стрій. Військо розташовувалося у кілька таких шеренг. Здебільшого 8, утім траплялося і до 25. В довжину фаланга могла розтягуватися на цілий кілометр. При цьому безпосередню участь у бою брав лише перший ряд.

Ті, що були позаду виконували функцію резерву, одразу заміняючи мертвих або поранених товаришів. А ще тиснули фізично і морально на тих хто попереду, унеможливлюючи відступ.

Довідка. Стратегія була одна – задавати ворога, не або не пропустити його. Головна ставка у спартанській фаланзі – це унікальна фізична сила, стійкість і витривалість її членів.

Найкраще військо в світі?

Та щоб претендувати на звання найкращого війська в історії, потрібен ворог, перемога над яким дозволить тобі увійти до списку номінантів. І хоча спартанці тільки те й робили що воювали з сусідами, у легенду їх перетворили – перси.

Під персами ми маємо на увазі – імперію Ахеменідів із центром у сучасному Ірані. Здавалося, ніщо не зможе завадити цьому велетню поглинути і невеличку Грецію. Шансів на їх об'єднання в союз було небагато. Усе було проти греків. Усе, крім географії.

Частиною та головною ударною силою цього війська і були легендарні 300 спартанців, а керував усім Леонід. Загалом же греків при Фермопілах було за різними даними від 5 до 7 тисяч проти 200 тисяч воїнів армії перського царя Ксеркса.

Загалом за 3 дні битви перси втратили 20 тисяч воїнів, при тому що протистояли їм згадаємо менш як 10, а в останній день узагалі заледве тисяча. Цю битву греки програють, та війну із персами у підсумку виграють, не в останню чергу завдяки вірі у власну незламність, яку подарували їхні земляки при Фермопілах.

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Жорсткість методів виховання, унікальна філософія, спрямована на фізичну досконалість та перетворення війни, а за нею і героїчної смерті на сенс життя – дійсно зробили спартанців головними претендентами на те, щоб називатися найкращим військом в історії людства.