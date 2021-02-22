Усі думали, що хороші дороги – це фантастика, – Зеленський про зроблене і плани на 2021 рік

У Києві 22 лютого відбувається черговий форум "Україна.30", який цього разу присвячений розвитку інфраструктури. Першим виступив Володимир Зеленський, який розповів про досягнуте у 2020 році і окреслив план на 2021.

Почав президент із того, що підсумував програму "Велике будівництво". Зазначив: ніхто не вірив, що вдасться зробити стільки, та ще й під час пандемії, однак все ж втілити заплановане вийшло.

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Всі думали, що хороші дороги України – це фантастика, але ми довели що це може стати реальністю. За 2020 рік, незважаючи на коронакризу, було оновлено чи побудовано 6,5 тисяч кілометрів доріг,

– зазначив Зеленський.

Плани на 2021 рік у розвитку інфраструктури

Оновлення чи побудова 4,5 тисяч кілометрів доріг державного значення, 2 тисячі кілометрів місцевого.

державного значення, 2 тисячі кілометрів місцевого. Запуск об’їзної дороги навколо Києва, її загальна протяжність – 150 кілометрів.

її загальна протяжність – 150 кілометрів. Запуск траси "М30" до Дня Незалежності, яка стане найдовшою дорогою в Україні. Це 1 400 кілометрів дороги, що з'єднає Схід та Захід.

Оновлення та побудова 240 мостів . Серед них зокрема зведення Кременчуцького моста.

. Серед них зокрема зведення Кременчуцького моста. Крюківський вагонобудівний завод має державне замовлення на виготовлення нових пасажирських вагонів для залізниці. Зеленський, щоправда, не уточнив, скільки саме їх буде випущено у 2021 році.

для залізниці. Зеленський, щоправда, не уточнив, скільки саме їх буде випущено у 2021 році. Вдосконалення чинних маршрутів потягів класу "Інтерсіті" і розробка нових.

Наша мета, аби залізнична поїздка між містами України займала максимум 3 – 4 години, – розповів президент.

Запуск проєкту "Сіті експрес" – якісного приміського сполучення сучасними вагонами. На першому етапі розроблять схеми руху для Харкова, Києва і Дніпра.

– якісного приміського сполучення сучасними вагонами. На першому етапі розроблять схеми руху для Харкова, Києва і Дніпра. Розбудова регіональних аеропортів: найперше у Полтаві, Ужгороді та Чернівцях. Загалом програма торкнеться 16 міст України.

Розвиток індустріальних парків, що привели б в Україну інвесторів.

Початок програми "Велика реставрація". Відновлення історичних замків, музеїв, театрів та інших об'єктів культурної спадщини. За три наступні роки, зазначив Зеленський, 150 таких об'єктів буде реставровано.

Президент зазначив: подробиці щодо багатьох із цих амбітних планів буде обговорено зокрема на форумі "Україна.30" у наступні дні. Але і це – далеко не все, що буде втілено у 2021 році.

Я хочу сказати, "Велике будівництво" – це не просто красива рекламна картинка, це не тільки імпульс для розвитку держави і її ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до свої людей. Це те, чим ми користуємося щодня і те, що залишиться після нас,

– підсумував Зеленський.

Виступ Зеленського про розвиток інфраструктури – дивіться відео