Усі думали, що хороші дороги – це фантастика, – Зеленський про зроблене і плани на 2021 рік

Джерело:24 канал
У Києві 22 лютого відбувається черговий форум "Україна.30", який цього разу присвячений розвитку інфраструктури. Першим виступив Володимир Зеленський, який розповів про досягнуте у 2020 році і окреслив план на 2021.
Почав президент із того, що підсумував програму "Велике будівництво". Зазначив: ніхто не вірив, що вдасться зробити стільки, та ще й під час пандемії, однак все ж втілити заплановане вийшло.
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Всі думали, що хороші дороги України – це фантастика, але ми довели що це може стати реальністю. За 2020 рік, незважаючи на коронакризу, було оновлено чи побудовано 6,5 тисяч кілометрів доріг,
– зазначив Зеленський.
Наша мета, аби залізнична поїздка між містами України займала максимум 3 – 4 години, – розповів президент.
Президент зазначив: подробиці щодо багатьох із цих амбітних планів буде обговорено зокрема на форумі "Україна.30" у наступні дні. Але і це – далеко не все, що буде втілено у 2021 році.
Я хочу сказати, "Велике будівництво" – це не просто красива рекламна картинка, це не тільки імпульс для розвитку держави і її ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до свої людей. Це те, чим ми користуємося щодня і те, що залишиться після нас,
– підсумував Зеленський.
Виступ Зеленського про розвиток інфраструктури – дивіться відео