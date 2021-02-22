Усі думали, що хороші дороги – це фантастика, – Зеленський про зроблене і плани на 2021 рік

22 лютого 2021 , 10:40
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Джерело:

24 канал

У Києві 22 лютого відбувається черговий форум "Україна.30", який цього разу присвячений розвитку інфраструктури. Першим виступив Володимир Зеленський, який розповів про досягнуте у 2020 році і окреслив план на 2021.

Почав президент із того, що підсумував програму "Велике будівництво". Зазначив: ніхто не вірив, що вдасться зробити стільки, та ще й під час пандемії, однак все ж втілити заплановане вийшло.

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Всі думали, що хороші дороги України – це фантастика, але ми довели що це може стати реальністю. За 2020 рік, незважаючи на коронакризу, було оновлено чи побудовано 6,5 тисяч кілометрів доріг,
– зазначив Зеленський.

Плани на 2021 рік у розвитку інфраструктури

  • Оновлення чи побудова 4,5 тисяч кілометрів доріг державного значення, 2 тисячі кілометрів місцевого.
  • Запуск об’їзної дороги навколо Києва, її загальна протяжність – 150 кілометрів.
  • Запуск траси "М30" до Дня Незалежності, яка стане найдовшою дорогою в Україні. Це 1 400 кілометрів дороги, що з'єднає Схід та Захід.
  • Оновлення та побудова 240 мостів. Серед них зокрема зведення Кременчуцького моста.
  • Крюківський вагонобудівний завод має державне замовлення на виготовлення нових пасажирських вагонів для залізниці. Зеленський, щоправда, не уточнив, скільки саме їх буде випущено у 2021 році.
  • Вдосконалення чинних маршрутів потягів класу "Інтерсіті" і розробка нових.

  • Наша мета, аби залізнична поїздка між містами України займала максимум 3 – 4 години, – розповів президент.

  • Запуск проєкту "Сіті експрес" – якісного приміського сполучення сучасними вагонами. На першому етапі розроблять схеми руху для Харкова, Києва і Дніпра.
  • Розбудова регіональних аеропортів: найперше у Полтаві, Ужгороді та Чернівцях. Загалом програма торкнеться 16 міст України.
  • Розвиток індустріальних парків, що привели б в Україну інвесторів.
  • Початок програми "Велика реставрація". Відновлення історичних замків, музеїв, театрів та інших об'єктів культурної спадщини. За три наступні роки, зазначив Зеленський, 150 таких об'єктів буде реставровано.

Президент зазначив: подробиці щодо багатьох із цих амбітних планів буде обговорено зокрема на форумі "Україна.30" у наступні дні. Але і це – далеко не все, що буде втілено у 2021 році.

Я хочу сказати, "Велике будівництво" – це не просто красива рекламна картинка, це не тільки імпульс для розвитку держави і її ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до свої людей. Це те, чим ми користуємося щодня і те, що залишиться після нас,
– підсумував Зеленський.

Виступ Зеленського про розвиток інфраструктури – дивіться відео

Що відомо про "Велике будівництво"?

Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюють за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.