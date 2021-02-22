Усі думали, що хороші дороги в Україні – це фантастика, – Зеленський про розвиток інфраструктури
У Києві 22 лютого відбувається черговий форум "Україна.30", який цього разу присвячений розвитку інфраструктури. Першим виступив Володимир Зеленський, який розповів про досягнуте у 2020 році і окреслив план на 2021.
Джерело:24 канал
Почав президент із того, що підсумував програму "Велике будівництво". Зазначив: ніхто не вірив, що вдасться зробити стільки, та ще й під час пандемії, однак все ж втілити заплановане вийшло.
Нагадаємо Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо перевірки нафтопроводів
Всі думали, що хороші дороги України – це фантастика, але ми довели що це може стати реальністю. За 2020 рік, незважаючи на коронакризу, було оновлено чи побудовано 6,5 тисяч кілометрів доріг,
– зазначив Зеленський.
Плани на 2021 рік у розвитку інфраструктури
- Оновлення чи побудова 4,5 тисяч кілометрів доріг державного значення, 2 тисячі кілометрів місцевого.
- Запуск об’їзної дороги навколо Києва, її загальна протяжність – 150 кілометрів.
- Запуск траси "М30" до Дня Незалежності, яка стане найдовшою дорогою в Україні. Це 1 400 кілометрів дороги, що з'єднає Схід та Захід.
- Оновлення та побудова 240 мостів. Серед них зокрема зведення Кременчуцького моста.
- Крюківський вагонобудівний завод має державне замовлення на виготовлення нових пасажирських вагонів для залізниці. Зеленський, щоправда, не уточнив, скільки саме їх буде випущено у 2021 році.
- Вдосконалення чинних маршрутів потягів класу "Інтерсіті" і розробка нових.
-
Наша мета, аби залізнична поїздка між містами України займала максимум 3 – 4 години, – розповів президент.
- Запуск проєкту "Сіті експрес" – якісного приміського сполучення сучасними вагонами. На першому етапі розроблять схеми руху для Харкова, Києва і Дніпра.
- Розбудова регіональних аеропортів: найперше у Полтаві, Ужгороді та Чернівцях. Загалом програма торкнеться 16 міст України.
- Початок програми "Велика реставрація". Відновлення історичних замків, музеїв і об'єктів інфраструктури. За три наступні роки, зазначив Зеленський, 150 таких об'єктів буде реставровано.
Виступ Зеленського про розвиток інфраструктури – дивіться відео
Доповнюємо новину…
Що відомо про "Велике будівництво"?
Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюють за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.
Поділитися новиною