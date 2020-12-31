Адвокати колишнього очільника державної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася заявили, що наявне у матеріалах справи листування – сфальсифіковане. У Національній поліції переконують: це неправда.

У поліції кажуть, що адвокати Микитася оприлюднили неправду

Захисники Максима Микитася оприлюднили за допомоги засобів масової інформації недостовірні відомості. Що, мовляв, зібрані під час досудового розслідування докази – неналежні. Про це мовиться у повідомленні на офіційному сайті НПУ (Національної поліції України).

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У НПУ наполягають:

"Усі докази в кримінальному провадженні, де фігурує Максим Микитась, є належними, допустимими, санкціоновані судом і оцінені прокурором".

У поліції також нагадали, що інформацію з досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора. А за незаконне її розголошення можуть покарати навіть позбавленням волі на 5 років.

Що кажуть адвокати Микитася

Адвокати Микитася запевняють, що:

Не встигли ознайомитися з матеріалами клопотання про обрання фігуранту справи запобіжного заходу.

з матеріалами клопотання про обрання фігуранту справи запобіжного заходу. Наявне у матеріалах кримінальної справи (про викрадення людини) листування могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним – Черновим.

30 грудня у Шевченківському районному суді Києва Максиму Микитасю мали б обрати запобіжний захід. Проте цього так і не сталося через відвід судді.

Справа Микитася: що слід пам'ятати

9 грудня викрали юриста, який працював на Микитася. Викрадачі вимагали 800 тисяч доларів, їх затримали.

Тоді ж Микитася заявив, що це начебто хтось хоче змусити його замовкнути у такий спосіб.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні цього юриста.

У НАБУ заявили, що ця підозра Микитасю може стати на заваді у розслідуванні справи проти Татарова.

Річ у тім, що Максим Микитась дав свідчення проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у справі про розкрадання майна Національної гвардії.