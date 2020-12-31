Усі докази у справі Микитася – належні й допустимі, – Нацполіція
Адвокати колишнього очільника державної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася заявили, що наявне у матеріалах справи листування – сфальсифіковане. У Національній поліції переконують: це неправда.
У поліції кажуть, що адвокати Микитася оприлюднили неправду
Захисники Максима Микитася оприлюднили за допомоги засобів масової інформації недостовірні відомості. Що, мовляв, зібрані під час досудового розслідування докази – неналежні. Про це мовиться у повідомленні на офіційному сайті НПУ (Національної поліції України).
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У НПУ наполягають:
- "Усі докази в кримінальному провадженні, де фігурує Максим Микитась, є належними, допустимими, санкціоновані судом і оцінені прокурором".
У поліції також нагадали, що інформацію з досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора. А за незаконне її розголошення можуть покарати навіть позбавленням волі на 5 років.
Що кажуть адвокати Микитася
Адвокати Микитася запевняють, що:
- Не встигли ознайомитися з матеріалами клопотання про обрання фігуранту справи запобіжного заходу.
- Наявне у матеріалах кримінальної справи (про викрадення людини) листування могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним – Черновим.
30 грудня у Шевченківському районному суді Києва Максиму Микитасю мали б обрати запобіжний захід. Проте цього так і не сталося через відвід судді.
Справа Микитася: що слід пам'ятати
- 9 грудня викрали юриста, який працював на Микитася. Викрадачі вимагали 800 тисяч доларів, їх затримали.
- Тоді ж Микитася заявив, що це начебто хтось хоче змусити його замовкнути у такий спосіб.
- 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні цього юриста.
- У НАБУ заявили, що ця підозра Микитасю може стати на заваді у розслідуванні справи проти Татарова.
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