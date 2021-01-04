Після резонансу, який викликало фото нардепа Іллі Киви у шапці-ушанці, політик вирішив додати й відео. Та аби зробити його переконливішим, приправив запис дрібкою нецензурної лексики – послав на*уй українців. На щастя, не всіх, а лише тих, котрі не підтримують декомунізацію.

Народний депутат та член фракції "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива продовжує перейматися через декомунізацію в Україні. 3 січня політик вирішив підлити масла у вогонь за допомогою відео, опублікованого на своїй сторінці у фейсбуці, як зауважив 24 канал.

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У цьому відео Кива фігурує у радянській ушанці – шапці з червоною зіркою часів СРСР, а також серпом і молотом, які в Україні визнано незаконною символікою тоталітарного режиму.

Зауважимо, 31 грудня нардеп уже викладав фото з такою ж шапкою, яке активно обговорювали у мережі. Цього ж разу Кива "додав переконливості" – у відео присутня лайка.

Мама, я на тренуванні, із тренером, і в шапці. І пішли вони на*уй зі своєю декомунізацією,

– сказав народний депутат.

У відео не уточнено, кому саме слід йти у вказаному напрямку. Та можна припустити, що мовиться про тих українців, які підтримують декомунізацію.

Зауважимо, у квітневому дослідженні 2020 року Фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології 44% опитаних заявили, що ставляться негативно до декомунізації. Припускаємо, ці українці на посил пана Іллі Киви можуть не зважати.

Що слід пам'ятати про заборону комуністичної символіки в Україні

Декомунізація – це процес позбавлення від радянської ідеології. Стартував він в Україні у 2015 році.

Назви міст, сіл, вулиць та інших топонімів почали змінювати, а також законом заборонено використання усієї радянської символіки.

У 2019 році Конституційний Суд України підтвердив конституційність закону.

Додамо, що така подвійна вже реакція Киви викликана новиною про те, що 29 грудня у центрі Львова затримали 19-річного юнака у шапці з емблемою СРСР. Зараз юнак фігурує у кримінальному провадженні, і покарати його можуть навіть позбавленням волі до 5 років.