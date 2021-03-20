В Україні на рік з державного бюджету крадуть 37 мільярдів в американській валюті. За словами голови Виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі, ця велетенська сума "осідає", як в уряді, так і на рівні місцевої влади.

Про це Саакашвілі повідомив в інтерв'ю на радіо. Ситуація, зазначив політик, не змінюється роками.

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Це дорівнює дохідній частині бюджету, – Саакашвілі

Щоб ми розуміли, це дорівнює дохідній частині українського бюджету. Тобто є один бюджет України офіційно, а є 37 мільярдів, які тримаються десь на "годівницях",

– розповів Саакашвілі.

Митниця краде 3 мільярди на різних схемах

Проблему не вирішують і кадрові зміни у владі. За словами голови Виконкому Нацради реформ бюрократичну систему в Україні не реформують, адже з її допомогою функціонують різні корупційні схеми. Мовляв, у кожній сфері реформам противляться і вигадують відмовки, аби не впроваджувати зміни.

І потім ми дивимося, чому цього не роблять. Тому що, припустимо, з машин вони беруть 200 мільйонів доларів, в цілому митниця краде десь 3 мільярди на різних схемах тощо,

– додав Саакашвілі.

Напередодні засідала Національна рада реформ

Зазначимо, що лише 19 березня відбулось засідання Національної ради реформ під головуванням президента Володимира Зеленського. Ще тоді Саакашвілі наголосив, що розглядають ті реформи, які були нагальними протягом 10 років.

Що обговорили і реалізуватимуть найближчим часом:

Нову модель розмитнення автомобілів. Автоматизована формула впродовж найближчих 5 років дозволить зменшити вартість розмитнення на 30%.

Спрощення трудового законодавства.

Зменшення комісійної винагороди за обслуговування платежів пластиковими картками.

Регулювання земельних відносин.

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