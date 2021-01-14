Урядовці та нардепи 14 січня провели онлайн-нараду щодо тарифів на газ. Відповідно до цін, про які домовились, 15 або 18 січня приймуть постанову Кабміну.

Ціна на газ буде майже однаковою по всій країні, тобто значних відмінностей не буде. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у телеграмі.

До речі Проєкт постанови готовий: в Україні для населення введуть граничну ціну на газ, – ЗМІ

Про які ціни домовились

Максимальна ціна за кубометр газу по Україні становитиме 6,99 гривні.

Тариф на розподіл – максимум 1,79 гривні.

Гришина наголосила, що загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500 – 800 гривень.

Рішення НКРЄКП – проєкт вже на сайті. Нові тарифи буде затверджено 19 січня,

– додала депутатка.

До речі, у нараді взяли участь депутати зі "Слуги народу", прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, головою Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, головою НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Що цьому передувало