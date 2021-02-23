В уряді не бачать причин для відставки Коболєва, – ЗМІ

У Кабінеті міністрів не хочуть звільняти голову "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, про відставку якого нібито просив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко. Для цього урядовці не бачать підстав.
Ініціатива виконувача Вітренка щодо звільнення Коболєва виникла з особистих міркувань. Про це виданню розповіло джерело в уряді.
До теми Особиста образа, – екснардепка Войціцька пояснила, чому Вітренко хоче звільнити Коболєва
Що кажуть в уряді
Формальних підстав для відставки Коболєва немає, як і політичної можливості прийняти таке рішення.
Є моменти щодо можливості дисциплінарної відповідальності за результатами аудиту і так далі, але не звільнення,
– наголосило джерело.
Звернення Вітренка щодо Коболєва: що відомо
Зверніть увагу!
- Раніше у розпорядженні ЗМІ з'явився лист Вітренка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У ньому тимчасовий міністр просив звільнити Коболєва.
- Вітренко навів для цього низку причин. Наприклад, Вітренко стверджував, нібито "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу у 2020 році, а також планує скорочувати показники видобутку наступні 5 років.
- Екснардепка Вікторія Войціцька також припускала, що Вітренко хоче звільнення Коболєва через особисті причини. Ймовірно, Вітренко ображений на Коболєва за те, що він начебто не оцінив його внеску в перемозі Україні в Стокгольмському арбітражі.
Вітренко раніше теж працював у "Нафтогазі". Своє звільнення
він назвав реакцією Коболєва
на "незручну правду". Мовляв, у ній Коболєв бачить загрозу для "свого крісла".