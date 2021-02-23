Ініціатива виконувача Вітренка щодо звільнення Коболєва виникла з особистих міркувань. Про це виданню розповіло джерело в уряді.

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Що кажуть в уряді

Формальних підстав для відставки Коболєва немає, як і політичної можливості прийняти таке рішення.

Є моменти щодо можливості дисциплінарної відповідальності за результатами аудиту і так далі, але не звільнення,

– наголосило джерело.