В уряді не бачать причин для відставки Коболєва, – ЗМІ
У Кабінеті міністрів не хочуть звільняти голову "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, про відставку якого нібито просив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко. Для цього урядовці не бачать підстав.
Джерело:"РБК-Україна"
Ініціатива виконувача Вітренка щодо звільнення Коболєва виникла з особистих міркувань. Про це виданню розповіло джерело в уряді.
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Що кажуть в уряді
Формальних підстав для відставки Коболєва немає, як і політичної можливості прийняти таке рішення.
Є моменти щодо можливості дисциплінарної відповідальності за результатами аудиту і так далі, але не звільнення,
– наголосило джерело.
Звернення Вітренка щодо Коболєва: що відомо
- Раніше у розпорядженні ЗМІ з'явився лист Вітренка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У ньому тимчасовий міністр просив звільнити Коболєва.
- Вітренко навів для цього низку причин. Наприклад, Вітренко стверджував, нібито "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу у 2020 році, а також планує скорочувати показники видобутку наступні 5 років.
- Екснардепка Вікторія Войціцька також припускала, що Вітренко хоче звільнення Коболєва через особисті причини. Ймовірно, Вітренко ображений на Коболєва за те, що він начебто не оцінив його внеску в перемозі Україні в Стокгольмському арбітражі.
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