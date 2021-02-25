В уряді хочуть, щоб "Антонов" виготовляв літаки спільно з Boeing

Україна може укласти договір про ​​співпрацю з компанією Boeing. Для американської компанії це можливість локалізувати свої літаки в Україні, а для "Антонова" – скооперуватися з Boeing щодо розробки військових літаків.

Таку думку висловив віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю на радіо "Армія FM".

Тим часом Boeing розпочав серійне виробництво навчальних літаків Red Hawk

Я не виключаю, що під час мого візиту в США ми з цими пропозиціями будемо звертатися в компанію Boeing, зокрема щодо можливої ​​локалізації виробництва літаків цієї компанії у нас, на "Антонові",

– сказав він.

Уруський зазначив, що через коронакризу у Boeing, як і у багатьох компаній, істотно зменшилася кількість замовлень. Через це вони шукають нові ринки і можливості збуту. Щодо вигоди для України, то вона полягає у можливій кооперації з Boeing в розробці бойових літаків.

Він також повідомив, що на додаток до підписаного торік контракту Міноборони з "Антоновим" про виробництво трьох Ан-178, в цьому році готується замовлення на чотири інші літаки – Ан-74.

Уруський уточнив, що перший Ан-178 поставлять вже у 2023 році.