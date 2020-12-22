Україна обіцяє відновити водопостачання на територію тимчасово окупованого Криму тільки після деокупації півострова. Втім, в уряді назвали умови, за яких можливі поставки у складі спеціальних конвоїв.

Так, вони можуть бути у випадку гуманітарної катастрофи. Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Суспільному".

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"Тут навіть нема чого обговорювати: буде деокупація Криму – буде вода", – заявив Рєзніков.

Умови постачання води

Водночас він підкреслив, якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду у цистернах. Робитимуть це під контролем гуманітарних місій. Резніков наголосив, що "ніхто не буде поїти водою військові бази та виробництво мілітаризованого Криму".

"У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", – наголосив віцепрем'єр.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

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