Уряд звільнив керівника агентства з управління Чорнобильською зоною

27 січня 2021 , 15:34
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Керівника Державного агентства з управління Чорнобильською зоною Сергія Калашника 27 січня звільнили з посади. На це місце призначили його заступника.

Джерело: представник Кабміну у Раді Василь Мокан

Рішення про звільнення Калашника прийняли на засіданні уряду.

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Хто буде замість Калашника

Тимчасово обов'язки поклали на першого заступника голови агентства Андрія Пляцка. Поки невідомо, хто очолить відомство надалі.

Що відомо про Калашника

  • Чоловіка призначили керувати зоною відчуження у квітні 2020 року.
  • Перед тим Калашник понад рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.
  • Раніше чиновник працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнмента у спільному підприємстві НОВАРКА, тобто ізоляційної споруди над 4 енергоблоком.

Чим займається Держагентство з управління зоною відчуження?

Відомство дбає про відселення та забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, а також про поводження з радіоактивними відходами. Крім того, агентство забезпечує захист населення від джерел іонізувального випромінювання та "реабілітує" забруднені радіацією території.
Одним з основних завдань відомства є ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи.