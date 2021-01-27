Керівника Державного агентства з управління Чорнобильською зоною Сергія Калашника 27 січня звільнили з посади. На це місце призначили його заступника.

Джерело: представник Кабміну у Раді Василь Мокан

Рішення про звільнення Калашника прийняли на засіданні уряду.

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Хто буде замість Калашника

Тимчасово обов'язки поклали на першого заступника голови агентства Андрія Пляцка. Поки невідомо, хто очолить відомство надалі.

Що відомо про Калашника

Чоловіка призначили керувати зоною відчуження у квітні 2020 року.

Перед тим Калашник понад рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

Раніше чиновник працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнмента у спільному підприємстві НОВАРКА, тобто ізоляційної споруди над 4 енергоблоком.