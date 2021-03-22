Уряд змінив правила роботи громадського транспорту у червоній зоні

Джерело:телеграм Владислава Криклія
В Україні змінили правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину. Раніше регулярні і нерегулярні перевезення в "червоних" областях були повністю заборонені.
Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішуватиме: забороняти чи дозволяти перевезення. Таким чином повноваження від державної комісії передали на місця.
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Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення щодо карантинних обмежень.
За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.
Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.Зазначимо: про те, що заборону курсування громадького транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше. У КМДА, наприклад, вимагали, аби це рішення скасували через загрозу колапсу.
За рішенням регіональної комісії, в області можна буде повністю спинити регулярні і нерегулярні перевезення. Втім є і короткий перелік перевезень, які дозволятимуть.
Перевезення, які дозволятимуться: