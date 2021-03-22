Уряд змінив правила роботи громадського транспорту у червоній зоні
В Україні змінили правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину. Раніше регулярні і нерегулярні перевезення в "червоних" областях були повністю заборонені.
Джерело:телеграм Владислава Криклія
Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішуватиме: забороняти чи дозволяти перевезення. Таким чином повноваження від державної комісії передали на місця.
Важливо знати Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин
Що зміниться у роботі громадського транспорту
Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення щодо карантинних обмежень.
За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.
Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.
Які заборони може вводити влада на місцях
За рішенням регіональної комісії, в області можна буде повністю спинити регулярні і нерегулярні перевезення. Втім є і короткий перелік перевезень, які дозволятимуть.
Перевезення, які дозволятимуться:
- транзитні;
- легковими автомобілями, де кількість пасажирів разом з водієм не більше 5-ти осіб (без урахування дітей до 14 років);
- службовим/орендованим авто підприємств і установ у межах кількості місць для сидіння і за погодженим з поліцією маршрутом руху;
- перевезення пасажирів авто у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.
Поділитися новиною