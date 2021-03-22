В Україні змінили правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину. Раніше регулярні і нерегулярні перевезення в "червоних" областях були повністю заборонені.

Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішуватиме: забороняти чи дозволяти перевезення. Таким чином повноваження від державної комісії передали на місця.

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Що зміниться у роботі громадського транспорту

Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення щодо карантинних обмежень.

За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.

Зазначимо: про те, що заборону курсування громадького транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше. У КМДА, наприклад, вимагали, аби це рішення скасували через загрозу колапсу.

Які заборони може вводити влада на місцях

За рішенням регіональної комісії, в області можна буде повністю спинити регулярні і нерегулярні перевезення. Втім є і короткий перелік перевезень, які дозволятимуть.

Перевезення, які дозволятимуться:

транзитні;

легковими автомобілями, де кількість пасажирів разом з водієм не більше 5-ти осіб (без урахування дітей до 14 років);

службовим/орендованим авто підприємств і установ у межах кількості місць для сидіння і за погодженим з поліцією маршрутом руху;

перевезення пасажирів авто у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Нагадаємо: станом на 22 березня у шести областях України діють обмеження червоної зони: у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській і Київській областях. За крок до введення локдауну і Сумщина, яку МОЗ відніс до "червоного" списку. Однак наразі місцева комісія ТЕБ і НС ще не погодила введення обмежень.