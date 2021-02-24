Уряд змінив правила перевезень дітей в автомобілях

Кабінет Міністрів оновив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей в автомобілях. Зокрема, уряд запровадив обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.

Порівняльну таблицю з переліком усіх нововведень оприлюднив нардеп Гончаренко.

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Які нововведення запровадив уряд

Раніше перевозити дітей в автокріслі слід було до 12 років. Тепер вікову межу зняли, натомість встановили обмеження у рості. Так, усіх дітей ростом до 145 сантиметрів слід перевозити утримуючих систем.

Це правило також стосується автомобілів екстрених служб, зокрема швидкої допомоги, поліції, ДСНС тощо.

Дитячі утримуючі системи можна встановлювати на передніх сидіннях лише у разі, якщо дитині є менше ніж 3 роки. Додамо, що тоді утримувачі слід облаштовувати проти напрямку руху та обов'язково відключати фронтальну подушку.



Порівняльна таблиця правил перевезення дітей в авто / Фото Олексія Гончаренка