Технічна помилка: у Мінветеранів пояснили "злив" даних українців, записаних на вакцинацію

Персональні дані людей, які записалися на позачергову вакцинацію як лідери громадської думки, помилково виклали у вільний доступ. Жертвами такої помилки стали люди з 7 областей України.

Відомо, що у вільному доступі опинилися імена, номери телефонів, адреси, рід діяльності та мотивація українців, які хотіли вакцинуватися як лідери громадської думки.

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На сайті Міністерства у справах ветеранів України 24 березня опублікували перелік українців, які записалися на позачергову вакцинацію як лідери громадської думки. У матеріалі було посилання на гугл-таблицю з персональними даними українців.

Загалом на сайті Міністерства зі справ ветеранів оприлюднили персональні дані кількох тисяч людей із 7 областей:

Кіровоградської,

Львівської,

Полтавської,

Рівненської,

Харківської,

Херсонської,

Хмельницької.

У міністерстві оперативно відреагували та видалили посилання на таблиці, однак до цього часу інформація була у вільному доступі близько чотирьох годин.

Позиція Мінветеранів

Спікерка міністра у справах ветеранів Оксана Химич у коментарі "Радіо Свобода" сказала, що "злив" даних був технічною помилкою.

За її словами, у матеріалі на сайті відомства замість посилань на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами, де містяться дані осіб, які вже подали заявки.

Міністерство у справах ветеранів зараз повторно перевіряє всі посилання в новини на сайті відомства.



Персональні дані українців, записаних на вакцинацію / Скриншот таблиці

Зауважимо, що з 15 березня на Львівщині почали вакцинацію публічних людей і активістів. Загалом від початку кампанії вакцинації на Львівщині отримали щеплення 6 933 людини.

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