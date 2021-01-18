Уряд затвердив нову ціну на газ для населення до кінця карантину
Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%.
Ціну на газ зменшили
Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня прийняв постанову про зниження тарифу на газ для населення, повідомляє 24 канал.
Читайте також Законопроєкт про малі облгази: коли його розглянуть та що він означає
З 1 лютого і до завершення карантину (або до 31 березня) українці платитимуть за газ фіксовану ціну – 6,99 гривні за кубометр.
Ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – навіть на 40%,
– наголосив Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що ця ціна нижча на 1,5 гривні за кубометр від тієї, що була 2 – 3 роки тому.
Він також розповів, що у 2018 – 2019 роках суми у платіжках українців становили приблизно 75% тодішньої мінімальної зарплати, тепер цей показник сягатиме 40%. За словами прем'єра, люди зможуть зекономити приблизно 500 гривень щомісяця.
Шмигаль про зниження ціни на газ: дивіться відео
Тарифи на газ в Україні: коротко
- З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли ціни на газ для населення.
- Через це у низці міст відбулися протести. Люди вимагали від влади повернути старі тарифи.
- Володимир Зеленський зібрав енергетичну нараду. На ній він доручив уряду терміново вирішити проблему з тарифами.
- Чиновники домовилися зменшити ціну газу на час карантину.
Поділитися новиною