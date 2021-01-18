Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%.

Ціну на газ зменшили

Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня прийняв постанову про зниження тарифу на газ для населення, повідомляє 24 канал.

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З 1 лютого і до завершення карантину (або до 31 березня) українці платитимуть за газ фіксовану ціну – 6,99 гривні за кубометр.

Ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – навіть на 40%,

– наголосив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що ця ціна нижча на 1,5 гривні за кубометр від тієї, що була 2 – 3 роки тому.

Він також розповів, що у 2018 – 2019 роках суми у платіжках українців становили приблизно 75% тодішньої мінімальної зарплати, тепер цей показник сягатиме 40%. За словами прем'єра, люди зможуть зекономити приблизно 500 гривень щомісяця.

Шмигаль про зниження ціни на газ: дивіться відео

Тарифи на газ в Україні: коротко