Одне з питань, яке зараз обговорюється, це, звісно, перспективи українського уряду та можливість його заміни або переформатування.

Власне, протягом року лише лінивий не говорив про це майже від першого дня функціювання уряду.

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Чому уряд Шмигаля можуть відправити у відставку ?

Неоднозначність оцінки чинного вищого колегіального органу пояснюється тим, що вся його робота співпала у часі з карантином та пандемією.

Водночас, очевидна "втома" суспільства від цього всього проєктується на уряд, і тому рано чи пізно він буде змушений прийняти на себе відповідальність, негатив та піти.

Очевидно, це відбудеться не раніше обрисів виходу з пандемії, водночас уже зараз починають обіграватися різноманітні варіанти наступного уряду.

Варіантів може бути не так і багато. Можна або в чергове залучити якогось "нового реформатора" без явних політичних амбіцій та бекграунду, а можна спробувати повернути когось із досвідчених очільників уряду. Водночас, останні самі не дуже пориваються у нинішніх умовах очолювати уряд.

Приміром, експрем'єр Володимир Гройсман, який зараз розгорнув бурхливу активність на тлі власного рейтингування у різноманітних парламентських та президентських опитуваннях, нещодавно в ефірі одного з каналів озвучив формулу власного повернення в уряд – лише через парламентські вибори. Логіка тут зрозуміла. Навіщо поспішати бігти у "технічні прем'єри" (а будь-який очільник уряду без власної парламентської фракції може бути лише таким), якщо краще дочекатися можливих парламентських виборів? Ну а поки залишити формування уряду монобільшості, яка, власне, і має його формувати.

Хто може стати прем'єр міністром?

Тож, очевидно, що новим очільником уряду за нинішнього складу ВР буде все ж технократ, а не політик. До речі, у цьому плані дуже цікавою виглядає епопея Юрія Вітренка, котрий не зміг потрапити у міністерство енергетики та крісло першого віце-прем'єра через сесійний зал, але все ж зміг зайти в уряд у статусі в.о. міністра. Подібна наполегливість у його просуванні в уряд, очевидно, має під собою певні підстави та досить серйозні плани. Власне, в якості потенційного кандидата у прем'єри його називали досить давно, але поки що ця історія не завершувалася нічим. Ну і голосування у ВР показало, що депутати не дуже "раді" Вітренку навіть на посаді міністра.

Тож не виключено, що знову це може бути хтось маловідомий для широкого загалу, а отже – без негативного бекграунду та асоціацій. Подібний варіант має свої виразні переваги. Як і недоліки. Уявити проходження такого кандидата у нинішньому складі ВР простіше, водночас, перед урядом найближчим часом будуть стояти надсіканні задачі, і тут не може бути часу на "розгойдування", і це може бути проблемою для "нового обличчя".

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Щодо призначення прем'єром когось із "досвідчених міністрів" (а тут на думку в приницпі може спасти лише одне прізвище), то тут цей сценарій видається теж малореалістичним, якщо врахувати те, що посада прем'єра найближчим часом буде нагадувати електричний стілець, і за увагою, і за проблемами, які він буде просто змушений вирішувати.

Водночас, мусимо визнати, що час нинішнього уряду теж не сплив. Залишаються проблемні питання, серед яких – співпраця з МВФ та протидія пандемії. Поки ці сюжети у розпалі, відставка уряду може не лише не вирішити проблеми влади, але помножити їх, а тому навряд чи це питання може серйозно підійматися щонайменше до завершення "січневого локдауну". Та й навряд чи хтось відправлятиме у відставку уряд без конкретного прізвища нового прем'єра. А тут все дуже і дуже неясно.

Джерело: Facebook